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Lamborghini представила свой последний суперкар с чистым V12 Aventador Ultimae

Lamborghini представила свой последний суперкар с чистым V12 Aventador Ultimae

Весь концерн Volkswagen, все подконтрольные ему бренды идут по пути электрификации и марка Lamborghini не стала исключением. Aventador LP 780-4 Ultimae будет последним автомобилем Lamborghini без электрического привода. Модель будет доступна в кузовах купе и родстер.

Финальная версия суперкара с V12 от итальянского бренда прибыла более чем через десять лет после того, как оригинальный LP700-4 был представлен на Женевском автосалоне в феврале 2011 года. Среднемоторный “буйный бык” за эти годы набрал много мышц, и этот последний является самым мощным Aventador, если исключить его производную – электрифицированный Sian.


Фото: Lamborghini

Типичное для Lamborghini кодовое название LP 780-4 раскрывает, что 6,5-литровый атмосферный V12 в его моторном отсеке производит 780 метрических лошадиных сил (769 л. с.). Агрегат достигает максимальной мощности при 8500 об/мин. Это немного мощнее, чем Aventador SVJ, при том, что крутящий момент у них одинаковый: 720 Нм при 6750 об/мин. Четверка в обозначении говорит о полном приводе.

Ultimae весит 1550 кг, что делает его на 25 кг легче, чем Aventador S, делая его соотношение мощности к весу таким, как у SVJ.


Фото: Lamborghini

Ultimae в кузове купе достигает 100 км/ч за 2,8 секунды и 200 км/ч за 8,7 секунды с места, развивая максимальную скорость в 355 км/час. Родстер будет немного медленнее из-за его более тяжелого кузова со складной крышей, но, скорее всего, заметить это в реальной жизни будет почти невозможно.

Доступно не менее 18 стандартных цветов, а также более 300 оттенков с помощью программы персонализации компании Ad Personam. Lamborghini будет продавать Ultimae с 20-и 21-дюймовыми коваными колесами различной отделки, в комплекте с шинами Pirelli P Zero Corsa и тормозными суппортами в разных цветах. Внутри он будет таким же замшевым, как и Aventador S. В каждом будет табличка с номером от 001 до 250 или 350, поскольку Lamborghini выпустит всего 350 купе и 250 родстеров серии Ultimae.


Фото: Lamborghini

Итальянский производитель суперкаров объявил о планах гибридизировать все машины до 2024 года и выпустить электромобиль во второй половине десятилетия. Следующими в очереди на гибридизацию стоят внедорожник Urus, а также модели, которые заменят Huracan и Aventador.

По материалам Телеканал 24
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