Microsoft запустила тестирование нового интерфейса Office

Microsoft начала тестирование пакета приложений Office с кардинально обновлённым пользовательским интерфейсом, который был анонсирован ранее. Его смогут опробовать все участники тестовой программы компании.
Об этом пишет The Verge.
Разработчики объявили о грядущих изменениях в оформлении интерфейса в прошлом месяце. Создатели округлили ленточную панель инструментов и немного переработали рабочие кнопки в Excel, PowerPoint и Outlook. Изначально разработчики обещали более радикальные изменения, но, вероятно, отказались от некоторых из них. Стиль соответствует новой операционной системе Windows 11.
Фото: The Verge
Сейчас протестировать изменения могут пользователи Windows 10 и Windows 11. Чтобы поучаствовать, необходимо вступить в группу бета-тестеров Office и разрешить скачивать бета-обновления сервиса. После этого пользователи смогут включить или выключить новый интерфейс.
Фото: The Verge
Кроме свежего дизайна, компания работает над адаптивным управлением. Предположительно, разработчики хотят сделать передвижную панель с инструментами, чтобы пользователи могли расположить её для более удобного использования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизацииВчера, 08:30 - 2180 17
В октябре тарифы на отопление взлетят на 40% - прогнозВчера, 13:01 - 1487 13
Гендиректор «Укрпочты» опроверг свои слова о зарплатах в 1000 долларов у почтальоновВчера, 11:30 - 846 8
В Виннице разоблачили майнинг-ферму, работавшую на территории облэнергоВчера, 16:14 - 452 6
Украина планирует внедрить 5G в ближайшее время, — ШмыгальВчера, 15:30 - 387 5
Стало известно, когда в Украине намерены повысить гарантированную сумму по вкладамВчера, 17:06 - 2572
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизацииВчера, 08:30 - 2180 17
В Минфине объяснили, как изменения в Налоговый кодекс будут касаться людей, которые продают собственное жильеВчера, 08:00 - 1855
Украинцев готовят к резкому подорожанию жильяВчера, 19:00 - 1694 4
В октябре тарифы на отопление взлетят на 40% - прогнозВчера, 13:01 - 1487 13
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 505 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1485 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 679 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1371
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2509 2