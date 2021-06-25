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BMW представила футуристичный электрический скутер

BMW представила футуристичный электрический скутер

Несколько лет BMW заявляла о намерении запустить производство городских скутеров на электрической тяге, и теперь автопроизводитель наконец-то перешёл от слов к делу. Подразделение BMW Motorrad объявило о запуске серийного производства электроскутера CE 04, который отличается футуристичным дизайном, имеет неплохой запас хода и стоит $12 тыс.

Концептуальная версия CE 04 была представлена в конце прошлого года. Примечательно, что серийная версия скутера сильно похожа на концепт. Вместо того, чтобы сделать дизайн мягче и привлекательнее для широкого круга покупателей, разработчики сохранили ярко-оранжевые акценты и острые угловатые линии концепта CE 04. BMW позиционирует новинку, как повседневное транспортное средство для перемещения в городских условиях.


Фото: BMW

Электрический скутер BMW способен проезжать без подзарядки до 130 км. Такой запас хода обеспечивает батарея на 8,9 кВт·ч, построенная на элементах, которые также используются в аккумуляторах внедорожников BMW iX. По сравнению с электромобилями запас хода выглядит не слишком впечатляющим, но одного заряда батареи будет вполне достаточно для преодоления расстояния, которое обычно проезжают владельцы скутеров.


Фото: BMW

Со скоростью у BMW Motorrad CE 04 также всё в порядке. В конструкции предусмотрен электродвигатель мощностью 42 лошадиные силы, который обеспечивает максимальную скорость в 120 км/ч. Разработчики реализовали функции автоматического контроля устойчивости и динамического контроля тяги, а также оснастили скутер антиблокировочной тормозной системой. На руле имеется TFT-дисплей диагональю 10,25 дюйма со встроенной навигацией, который также можно использовать для подключения смартфона.

Розничная стоимость Motorrad CE 04 начинается с $12 тыс. Точные сроки начала первых поставок ещё не были озвучены.


Фото: BMW

По материалам 3dnews.ru
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