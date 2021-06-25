0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Samsung выпустит доступный смартфон Galaxy A52s с поддержкой 5G

Samsung выпустит доступный смартфон Galaxy A52s с поддержкой 5G

В базе данных Бюро стандартизации Индии (BIS) появилась информация о новом смартфоне Samsung, который фигурирует под кодовым обозначением SM-A528B/DS.

Сетевые источники сообщают, что на коммерческий рынок новинка может выйти под именем Galaxy A52s. Речь идёт о подготовке доступного аппарата с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).

По всей видимости, новинка унаследует у модели Galaxy A52 5G дисплей размером 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение панели составит 2400 × 1080 точек (FHD+), частота обновления — 90 Гц.

Улучшения могут затронуть систему камер. Нынешний аппарат наделён 32-мегапиксельным фронтальным модулем, а также четверным тыльным блоком в конфигурации 64 + 12 + 5 + 5 млн пикселей.

Объём оперативной памяти составит не менее 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Аппарат получит симметричный разъём USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.