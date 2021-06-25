Samsung выпустит доступный смартфон Galaxy A52s с поддержкой 5G

В базе данных Бюро стандартизации Индии (BIS) появилась информация о новом смартфоне Samsung, который фигурирует под кодовым обозначением SM-A528B/DS.
Сетевые источники сообщают, что на коммерческий рынок новинка может выйти под именем Galaxy A52s. Речь идёт о подготовке доступного аппарата с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).
По всей видимости, новинка унаследует у модели Galaxy A52 5G дисплей размером 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение панели составит 2400 × 1080 точек (FHD+), частота обновления — 90 Гц.
Улучшения могут затронуть систему камер. Нынешний аппарат наделён 32-мегапиксельным фронтальным модулем, а также четверным тыльным блоком в конфигурации 64 + 12 + 5 + 5 млн пикселей.
Объём оперативной памяти составит не менее 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Аппарат получит симметричный разъём USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
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