Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, находящейся вблизи границы с Литвой

Украина отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (АЭС), построенной по российскому проекту в 50 км от Вильнюса.

Об этом сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыигалем в Вильнюсе.

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«Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится с помощью белорусского режима. Поэтому мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС», — отметила она.

По ее словам, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд «зеленой энергетики».