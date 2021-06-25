Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, находящейся вблизи границы с Литвой

Украина отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (АЭС), построенной по российскому проекту в 50 км от Вильнюса.
Об этом сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыигалем в Вильнюсе.
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«Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится с помощью белорусского режима. Поэтому мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС», — отметила она.
По ее словам, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд «зеленой энергетики».
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