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Huawei подписала с Volkswagen лицензионное соглашение по технологии 4G

Huawei подписала с Volkswagen лицензионное соглашение по технологии 4G

Компания Huawei подписала лицензионное соглашение, которое позволит использовать ее технологию 4G в автомобилях, произведенных Volkswagen Group. В сообщении китайского технологического гиганта указано, что это крупнейшая сделка в автомобильной отрасли.

Это происходит в то время, когда компания агрессивно нацелена на «умные» автомобили и другие новые сектора после того, как санкции США коснулись традиционного сетевого оборудования и смартфонного бизнеса, пишет Suddeutsche Zeitung.

Huawei не раскрыла финансовые условия сделки, но заявила, что она включает лицензию согласно патентам на Huawei 4G, которая распространяется на автомобили Volkswagen, оснащенные беспроводной связью.

Напомним, назвав Huawei «угрозой национальной безопасности», Соединенные Штаты запретили компании работать на рынке США, отключили ее от глобальных цепочек поставок и оказывали давление на своих союзников, чтобы они запретили или удалили объекты Huawei из своих национальных телекоммуникационных систем.

Китайский техногигант отвергает обвинения Вашингтона.

По материалам Mind
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