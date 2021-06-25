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Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро

Европейская комиссия признала виновными в картельном сговоре автомобильные концерны Daimler, BMW и Volkswagen и наложила штраф за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Штраф наложен за «сговор по техническим разработкам в области очистки от оксидов азота».

«Комиссия наложила штраф в размере 875 189 000 евро. Компания Daimler не была оштрафована, поскольку известила комиссию о существовании сговора. Все стороны признали свою причастность и согласились урегулировать дело», — отмечается в заявлении.

Еврокомиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, объяснила, что производители автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche владеют технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх требуемых по закону согласно стандартам выбросов ЕС.

Но они избегали конкуренции в использовании всего потенциала этой технологии для очистки и применяли ее не больше, чем это нужно по закону.

По материалам Економічна Правда
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