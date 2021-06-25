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Xiaomi запатентовала полностью безрамочный смартфон с гибким экраном

Xiaomi запатентовала полностью безрамочный смартфон с гибким экраном

Патентное ведомство Китая опубликовало документацию с изображениями сразу двух концептуальных устройств бренда. Как оказалось, техногигант рассматривает гибкие матрицы не только для складных гаджетов, но и для смартфонов в традиционном форм-факторе.

На патентных эскизах представлены два смартфона с загнутым с четырёх сторон дисплеем. Разница между ними заключается только в реализации углов корпуса.

У первой модели экран имеет небольшие угловые рамки, а вторая получила дисплей, который полностью закрывает её грани и торцы.


Изображение: LetsGoDigital

Оба аппарата не имеют видимых вырезов под фронтальную камеру — вероятнее всего, производитель намерен оснастить их подэкранными селфи-модулями.


Изображение: LetsGoDigital

Любопытно, что оба устройства также лишены физических кнопок и коннекторов. Предположительно, функции управления будут выполнять сенсорные области на боковой поверхности аппаратов, а зарядка будет исключительно беспроводной.

Изготовить 3D-матрицу, показанную на патентных схемах, сложнее плоской, и как скоро будут представлены новинки, пока не известно. Впрочем, по мнению аналитиков, тренд на «обтекаемые» экраны набирает обороты, и одну из запатентованных концепций Xiaomi может реализовать уже в ближайшее время.

По материалам 4PDA
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