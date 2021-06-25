Adidas анонсировала спортивные наушники с солнечными панелями

Совместно с Zound Industries компания разрабатывает оригинальные наушники, зарядить которые можно от солнечного света.
Главными особенностями модели, ориентированной на сторонников спортивного образа жизни, станут внушительная автономность и экологичные материалы корпуса.
Фишка будущего аксессуара — солнечные панели, которые обеспечат постоянную пассивную подзарядку наушников. При этом, как утверждают разработчики, свет необязательно должен быть прямым. Заявленное время автономной работы модели составляет до 80 часов.
Для контроля интенсивности «зелёной» зарядки производитель предусмотрел специальный светодиодный индикатор. Ожидается, что он будет мотивировать пользователей проводить больше времени на свежем воздухе. Зарядить гаджет можно будет и с помощью традиционного кабеля USB Type-C.
«Работая с Adidas уже около трёх лет, мы обратили внимание на то, что у нас схожие ценности. Наша цель в том, чтобы предложить покупателям лучшие аудиопродукты для использования во время различных тренировок: от тяжёлой атлетики до активного отдыха», — отметил Густав Россел, генеральный директор Zound Industries.
Ещё одной особенностью будущей новинки станет использование переработанных и экологически чистых материалов, включая упаковку с минимальным содержанием пластика. Наушники Adidas RPT-02 Sol появятся в продаже в первой половине 2022 года по ориентировочной цене от $199 до $229.
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