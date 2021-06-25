Kensington показала модульную зарядку StudioCaddy для устройств Apple (фото, видео)

Популярный производитель аксессуаров Kensington представил новую зарядную станцию сразу для нескольких девайсов от Apple.

Новинка получила название StudioCaddy. Она имеет интегрированную Qi-зарядку и предназначена для экономии места на вашем рабочем столе.

Модульная конструкция StudioCaddy позволяет удобно расположить и подзаряжать ваш MacBook, iPad, iPhone, AirPods и Apple Watch.

Аксессуар состоит из двух частей: одна предназначена для хранения MacBook и iPad, вторая — для зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch. Они могут соединяться при помощи магнитов. Сбоку зарядной док-станции предусмотрены порты USB-A и USB-C (до 20 Вт), при помощи которых можно подзарядить iPad и другие гаджеты.



Фото: 9to5mac

Конечно, StudioCaddy совместима и с Windows-ноутбуками и девайсами, поддерживающими Qi-зарядку. Но Kensington подчеркивает, что данный аксессуар создавался специально для устройств Apple. Стоимость новинки составляет $179,99.