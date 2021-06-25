Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на $10 миллиардов в связи с запуском рынка земли

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на 10 млрд долларов в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом он сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине.
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«Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем до 10 млрд долларов США дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.
Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.
Как сообщалось, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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