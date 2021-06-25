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В Минцифры рассказали о планах введения бумажного COVID-сертификата

В Минцифры рассказали о планах введения бумажного COVID-сертификата

В Украине COVID-сертификат можно будет получить в бумажном виде, вероятно, с осени.

Об этом на пресс-конференции сказала проект-менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

«Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертифката. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде», — сказала Черногоренко.

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По ее словам, и в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR код, информация с которого расшифровывается с помощью соответствующего сканера.

Соответственно, COVID-сертификат планируется трех типов: о прохождении полного курса вакцинации, о негативном ПРЛ-тесте на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из электронной системы здравоохранения.

Как добавила на пресс-конференции генеральный директор Директората Минздрава по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Мария Карчевич, бумажная версия COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждения здравоохранения.

Также, по ее словам, планируется что COVID-сертификат будет как для выезда за границу, так и «внутренним».

«Также есть внутренний сертификат. Сейчас Минздрав подал предложения, что внутренний сертификат может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период. Возможно, на осенний период, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата», — сказала Карчевич.

Справка Finance.ua:

  • Украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дія».
По материалам Укринформ
  • i

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