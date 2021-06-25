Работа за рубежом: на какие специальности зовут украинских заробитчан

В июне зафиксирован резкий рост количества вакансий для украинцев за рубежом. Так, согласно данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня работодатели предлагали работу 12 840 украинцам. Для сравнения, в конце мая работу предлагали по 7667 вакансиям — то есть по сравнению с прошлым месяцем вакансии выросли на 67%.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Jooble.
Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в конце июня на Jooble было размещено 8003 объявления о поиске специалистов для работы за рубежом.
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В топе стран, в которых востребованы украинские трудовые мигранты — Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.
Среди востребованных вакансий в основном рабочие специальности: сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие.
«Резкий рост количества вакансий для украинцев за рубежом связан с летним сезоном и значительным влиянием, которые оказывают наши трудовые мигранты на экономику стран, которые их принимают. Кроме того, увеличение спроса на работу за рубежом связано с ослаблением карантинных ограничений как в Украине, так и в ряде европейских стран. Многие страны создают льготные условия для трудоустройства украинцев, что безусловно влияет на увеличение спроса на работу за рубежом», — отмечает Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.
Ситуация с заробитчанами в Украине. По словам президента Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам на сегодня за рубежом работают 3−5 млн украинцев. В Украине сформировался слой примерно в 13−16% от всего населения страны, которые постоянно вовлечены в трудовую миграцию.
По данным ассоциации, за весь 2020 год в Польше было выдано 1.8 млн рабочих приглашений, а в Чехии — 150 тысяч. Кроме того, в течение последних пяти лет заметна тенденция на сокращение миграционного сальдо в Германии.
Почему вакансий для трудовых мигрантов больше? Эксперты называют причины, которые привели к увеличению спроса на украинских рабочих за рубежом в 2021:
Особенности трудоустройства в Германии и Чехии. Однако не все страны так радушно принимают украинских трудовых мигрантов рабочих специальностей. В частности, в Германии в основном востребованы квалифицированные профессионалы, и легально устроиться на рабочую специальность довольно трудно. Это же касается и Чехии.
Польша, наоборот, в экономическом развитии сделала ставку на привлечение трудовых мигрантов — сейчас правительство максимально делает все для того, чтобы трудовая миграция становилась трудовой эмиграцией. Кроме того, уже с 2022 года в стране повышают минимальную зарплату — до 3000 злотых или 21 000 грн.
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