Межбанк: рынок закрылся снижением курса доллара

В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31/27,33 UAH/USD, после чего пошли на повышение. По состоянию на 10:40 курс доллара на Межбанке подошел к отметке 27,32/27,34 UAH/USD, после этого доллар начал падать.
К 12:00 доллар опустился до уровня 27,28/27,30 UAH/USD, а к 13:00 достиг уровня 27,25/27,27 UAH/USD.
По состоянию на 14:40 котировки доллара немного повысились и оказались на отметке 27,26/27,28 UAH/USD, после чего продолжили свое падение.
Уже через час, в 15:30 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,25/27,27 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,25 / 27,27
евро — 32,24/ 32,26
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1795 / 1,1797
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