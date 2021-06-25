COVID-сертификат будет позволять пользоваться некоторыми услугами во время локдаунов, - МОЗ

COVID-сертификаты украинцы смогут использовать во время жестких карантинов.
Об этом в эфире канала Дом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
Планируется, что внутри страны документ можно будет использовать во время локдаунов.
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«Мы рассматриваем возможность работы тех бизнесов, у которых есть вакцинированный персонал или посетители. Это будет решать наше правительство. А сертификат как технический инструмент мы сможем использовать для того, чтобы не закрывать предприятия, учреждения», — отметил Кучер.
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В связи с этим, по его словам, появляется стимул вакцинироваться.
«Далее получить сертификат и в дальнейшем во время локдауну иметь доступ ко всем услугам, иметь возможность ходить на работу и тому подобное», — добавил заместитель министра.
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