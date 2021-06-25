Представлен смартфон Huawei nova 8i с четверной камерой и 66-Вт подзарядкой (фото)

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei анонсировал смартфон среднего уровня nova 8i, построенный на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 662. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android с фирменной надстройкой EMUI 11.0.

Чип Snapdragon 662 объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.



Фото: Huawei

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым дисплеем формата FHD+ с разрешением 2376 × 1080 точек. Во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Основная камера имеет четырёхкомпонентное исполнение: это датчик с 64 млн пикселей, блок с 8-мегапиксельной матрицей и широкоугольной оптикой, а также два сенсора с 2 млн пикселей для получения данных о глубине сцены и макросъёмки.



Фото: Huawei

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч. Реализована поддержка технологии быстрой подзарядки SuperCharge мощностью 66 Вт.

В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C.