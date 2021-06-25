Суд арестовал директора «Кузницы на Рыбальском» с правом залога в 443 млн грн

Печерский районный суд Киева в среду избрал меру пресечения директору ПАО «Кузница на Рыбальском» Валерию Шандре в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Пятого июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобили неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такие действия должностных лиц причинили государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.