В Харькове «сотрудники» мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции ликвидировали мошеннический сall-центр.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения.

Гражданам сообщали, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции, или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информация о якобы мошеннических действиях будет передана местной полиции.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали SIP-телефонию и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.

Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код, злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет 1 млн грн.

В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.

Фигурантам объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 (“Мошенничество”) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.