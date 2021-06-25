В Харькове «сотрудники» мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции ликвидировали мошеннический сall-центр.
Как сообщает пресс-служба Киберполиции, трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения.
Гражданам сообщали, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции, или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информация о якобы мошеннических действиях будет передана местной полиции.
После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали SIP-телефонию и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.
Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код, злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.
По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет 1 млн грн.
В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.
Фигурантам объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 (“Мошенничество”) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м4 ч. назад - 302 15
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят8 ч. назад - 2052 9
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 941 6
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1479 5
День Независимости Украины: сколько будет стоить подготовка7 ч. назад - 203 3
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят8 ч. назад - 2052 9
Новую почту оштрафовали на 325 млн4 ч. назад - 2026 3
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1479 5
Цены на квартиры в разных районах Киева в июнеВчера, 16:00 - 955
КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40%9 ч. назад - 945 3
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)4 ч. назад - 116
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1405 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 649 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1316
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2399 2