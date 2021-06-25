Укрзализныця провела первые аукционы по аренде коммерческих площадей вокзалов

Укрзализныця успешно провела в электронной системе «Prozorro.Продажи» ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%. Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах Укрзализныци и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров. Уверен, что такое сотрудничество имеет большие перспективы для всех участников этого проекта», — рассказал и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Так, в ходе указанных аукционов были разыграны первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн. В результате по некоторым аукционам начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн. Поэтому общая стартовая арендная плата выросла на 47%.

Бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций Днепр-Главный, Запорожье-1 и Хмельницкий. После заключения соответствующих договоров с победителями торгов на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофемат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров).

Напомним, Укрзализныця намерена передать в аренду коммерческие площади в целом на 24 вокзалах и планирует получать в месяц минимум 8,4 млн грн, а в год — более 100 млн грн.