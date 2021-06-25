Стартовая цена 3,7 млрд гривен. Шмыгаль анонсировал аукцион по большой приватизации

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. На продажу выставили акционерное общество «Объединенная горно-химическая компания».

Об этом он заявил во время заседания правительства.

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«Недавно Фонд госимущества объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации акционерного общества „Объединенная горно-химическая компания“. Это будет первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. Конкурс должен состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд гривен», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что есть еще значительный потенциал для роста этой цены.

Напомним, Верховной Раде рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал Комитет по вопросам экономического развития.