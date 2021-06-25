Стартовая цена 3,7 млрд гривен. Шмыгаль анонсировал аукцион по большой приватизации

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. На продажу выставили акционерное общество «Объединенная горно-химическая компания».
Об этом он заявил во время заседания правительства.
Читайте также: Зеленский о приватизации: государство должно избавиться максимально от всего
«Недавно Фонд госимущества объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации акционерного общества „Объединенная горно-химическая компания“. Это будет первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. Конкурс должен состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд гривен», — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что есть еще значительный потенциал для роста этой цены.
Напомним, Верховной Раде рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал Комитет по вопросам экономического развития.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м7 ч. назад - 429 17
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят11 ч. назад - 2404 10
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 1034 6
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1729 5
Бесплатная оценка недвижимости: в Фонде госимущества презентовали новый сервисВчера, 17:00 - 997 4
Новую почту оштрафовали на 325 млн7 ч. назад - 2672 3
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят11 ч. назад - 2404 10
Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и Польшу8 ч. назад - 1419 2
КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40%12 ч. назад - 1014 3
Украинские автомобилисты оценили качество дорог в стране (опрос)11 ч. назад - 970
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)7 ч. назад - 161 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1414 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 653 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1321
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2416 2