Суд признал банкротом «Богдан Моторс» Гладковского

6 июля Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает finbalance со ссылкой на сообщение суда по делу №904/6691/20.

Также, 20 апреля суд утвердил реестр требований кредиторов компании на 6,7 млрд грн, в том числе требования Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн, UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн, «Международного инвестиционного банка» на 181,6 млн грн, «Саревин Инвестментс ЛТД» на 2,35 млрд грн и др.

Кроме того, издание указывает на связь кредиторов с акционерами «Богдан Моторс». Например, Гладковский-старший и его сын Игорь — миноритарные акционеры «Международного инвестиционного банка» (мажоритарий — П. Порошенко).

Инициировало процедуру банкротства ООО «Финансовая компания «Финворк».

ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» входит в корпорацию «Богдан» Олега Гладковского.

Напомним, автокомпания «Богдан Моторс» принадлежит экс-заместителю секретаря РНБО Олегу Гладковскому, в 2020 году, по предварительным данным, получила 3 миллиарда 383,5 миллионов убытка.

Олег Гладковский — один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией «Богдан», доля в которой принадлежала также и Порошенко.

В июле 2019 года сообщалось, что Олег Гладковский вернулся на работу руководителя корпорации «Богдан».

Ранее Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве автокомпании «Богдан Моторс».