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Fitbit разработала умное кольцо с тонометром и NFC

Fitbit разработала умное кольцо с тонометром и NFC

Компания Fitbit получила патент на оригинальный гаджет в форме кольца с полезными медицинскими функциями.

Он, по заверению вендора, способен измерять артериальное давление без использования классической манжеты, а также мониторить сатурацию крови, что особенно актуально в период пандемии.

По заверению инженеров компании, гаджет способен обеспечить результаты, точность которых соответствует профессиональным медицинским приборам. Помимо возможности измерения частоты пульса, насыщенности крови кислородом и артериального давления, кольцо можно использовать и в качестве способа бесконтактной оплаты — в его корпус встроен модуль NFC.


Изображение: pdfaiw.uspto.gov

В патенте указано, что для измерения сатурации будет использоваться специальный фотодетектор с высокой точностью.


Изображение: pdfaiw.uspto.gov

Увы, пока необычный гаджет существует лишь на бумаге. Выпустит ли Fitbit умное кольцо с заявленным набором функций в ближайшем будущем, пока не известно.

По материалам 4PDA
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