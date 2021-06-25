Fitbit разработала умное кольцо с тонометром и NFC

Компания Fitbit получила патент на оригинальный гаджет в форме кольца с полезными медицинскими функциями.
Он, по заверению вендора, способен измерять артериальное давление без использования классической манжеты, а также мониторить сатурацию крови, что особенно актуально в период пандемии.
По заверению инженеров компании, гаджет способен обеспечить результаты, точность которых соответствует профессиональным медицинским приборам. Помимо возможности измерения частоты пульса, насыщенности крови кислородом и артериального давления, кольцо можно использовать и в качестве способа бесконтактной оплаты — в его корпус встроен модуль NFC.
Изображение: pdfaiw.uspto.gov
В патенте указано, что для измерения сатурации будет использоваться специальный фотодетектор с высокой точностью.
Изображение: pdfaiw.uspto.gov
Увы, пока необычный гаджет существует лишь на бумаге. Выпустит ли Fitbit умное кольцо с заявленным набором функций в ближайшем будущем, пока не известно.
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