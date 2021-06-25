По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (24,748 млн грн и 51,511 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (66 и 31), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,26−27,27 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активные заявки по доллару на сумму 76,259 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,2600 — 100 000
27,2500 — 20 000
27,2500 — 20 000
27,2400 — 888
27,2300 — 77 777
27,2300 — 37 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,2300 — 24 500
27,2300 — 30 000
27,2300 — 50 000
27,2300 — 33 333
27,2300 — 20 000
27,2500 — 20 000
27,2500 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2758 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2227 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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