Налоговая милиция изъяла в Киеве незаконного топлива на 36 млн гривен

Государственная фискальная служба (ГФС) уличила в Киеве предприятие в уклонении от уплаты налогов. Налоговая полиция в рамках досудебного расследования уже изъяла топлива на 36 млн грн.

Об этом сообщает ГФС в Facebook.

Установлено, что служебные лица одного из обществ в течение длительного времени осуществляли продажу горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности, в результате чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме 4,8 млн грн и налога на прибыль на сумму 4,3 млн грн.

Правоохранители провели 8 санкционированных обысков на территории Киева и Киевской области, а именно в офисных помещениях, на территориях нефтехранилищ и АЗС, через которые реализовывались горюче-смазочные материалы сомнительного качества.



Фото: ГФС

По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати 6 предприятий, талоны и пластиковые карты на топливо различных известных АЗС, бензин, дизтопливо и компоненты для его изготовления, а также отобрано 10 образцов топлива для проведения дальнейшего экспертного исследования.

Проведенными мероприятиями из незаконного оборота изъято более 1,4 млн литров ГСМ. Общая ориентировочная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 36 млн грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.



Фото: ГФС

«С начала года сотрудники налоговой милиции из незаконного оборота изъяли почти 37,5 тыс. тонн топлива на сумму более 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлена и прекращена деятельность 11 крупных незаконных производств ГСМ», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.