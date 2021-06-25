Межбанк: курс доллара возобновил рост

В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31−27,33 гривен.
На таком уровне доллар продержался до 10.20, после чего пошел на повышение до 27,32−27,34 гривен за один доллар.
В 10.40 доллар подошел к отметке 27,325−27,345 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,29 / 27,31
евро — 32,28 / 32,31
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