Межбанк: курс доллара возобновил рост

В среду, 7 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,31−27,33 гривен.

На таком уровне доллар продержался до 10.20, после чего пошел на повышение до 27,32−27,34 гривен за один доллар.

В 10.40 доллар подошел к отметке 27,325−27,345 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,29 / 27,31

евро — 32,28 / 32,31

Курсы валют на Межбанке

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