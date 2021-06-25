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Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и Польшу

Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и Польшу

Газпром не покупал транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок.

Об этом сказано в заявлении компании.

«Газпром не участвовал в аукционе 5 июля 2021 года на годовые газотранспортные мощности в Восточной и Центральной Европе, принимая во внимание обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на следующих, в том числе краткосрочных, аукционах», — прокомментировали в российской компании итоги аукционов.

Напомним, 5 июля в Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы («газовый год» начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные «твердые» газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн кубометров в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки).

Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода Ямал-Европа в 79 млн кубометров в сутки.

Предложенная на обоих аукционах мощность осталась невостребованной. И хотя грузоотправители могут забронировать мощность на квартальных и ежемесячных аукционах, новая доля неопределенности сразу отразилась на ценах.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование – чтобы исключить лишние расходы за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В результате грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

По материалам НВ
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