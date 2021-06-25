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За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвое

За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвое

За 2 года спрос на IT-специалистов с опытом работы от 5 лет вырос вдвое.

Об этом сообщают аналитики GlobalLogic.

«Если в мае 2019 на jobs.dou.ua для таких специалистов было открыто около 600 вакансий, то в мае 2021 — 1200. Это 12% от всех вакансий рынка, что на 13% больше, чем 2 года назад», — говорят в компании.

Активность кандидатов и компаний также изменилась, особенно за последний год. Если в апреле 2020 года, во время жесткого карантина, на 1 вакансию откликалось десять специалистов, то сейчас — один. Это говорит о том, что специалисты с опытом чаще получают предложения от компаний, чем ищут работу.

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«Некоторые кандидаты могут получать более десяти предложений в день. А на решение о сотрудничестве влияет сразу несколько факторов. Поэтому только правильная их комбинация может помочь компаниям привлечь внимание инженера. Среди этих факторов — интересные проекты и возможности для развития», — комментируют в компании.

Главный критерий выбора компании для специалистов – ее репутация. Этот пункт считает важным четверть IT-специалистов. Далее идут интересные проекты и возможность роста — эти пункты отметили по 20% разработчиков. Также инженеру важно получать своевременную обратную связь, достаточное внимание к достижениям и возможности для обучения.

Так, 67% опрошенных разработчиков (Senior Software Developer) уделяют время саморазвитию. Непрофессиональный менеджмент, устаревшие технологии, сложная коммуникация в команде и с заказчиком могут стать причиной отказа от сотрудничества.

На глобальном уровне 70% IT-специалистов больше всего обращают внимание на языки, фреймворки и другие технологии при выборе работы. Для более чем половины приоритетна хорошая атмосфера в офисе и коллективе, а 45% хотят иметь гибкий и адаптивный график работы.

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По материалам Finance.UA
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