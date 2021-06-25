Нафтогаз отсудил у харьковских «тепловиков» 1,8 млрд грн долга

Восточный апелляционный хозсуд оставил без изменений несколько решений Хозяйственного суда Харьковской области, который частично удовлетворил иски НАК “Нафтогаз Украины” к КП “Харьковские тепловые сети”.
Дела касаются взыскания задолженностей за газ с коммунального предприятия на общую сумму 1,8 млрд грн, пишет Finbalance.
Суд встал на сторону “Нафтогаза” по трем производствам относительно таких долгов:
Свои иски “Нафтогаз” объяснил “ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору поставки природного газа”. По данным компании, совокупная задолженность “Харьковских тепловых сетей” перед ней составляет 4,93 млрд грн, из них за 2021 год – 2,14 млрд грн.
В то же время суды отказались взыскать с харьковского предприятия пеню за несвоевременную оплату из-за того, что ответчик находится в “трудном финансовом положении”.
“Существуют объективные обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о том, что подлежащие уплате штрафные санкции чрезмерно большие по сравнению с убытками кредитора. Материалы дела свидетельствуют о тяжелом финансовом состоянии ответчика, вызванном в том числе неплатежами различных категорий потребителей за тепловую энергию, несоответствием тарифов за тепловую энергию для населения фактическим затратам на ее производство”, – сказано в постановлении апелляционного суда по делу №922/4113/20.
По состоянию на 1 января 2021 года объем задолженности перед КП “Харьковские тепловые сети” за потребленную тепловую энергию составил 4 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн – долги населения. Сумма убытков предприятия в сентябре 2020 году достигала 7,9 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м2 ч. назад - 189 11
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят6 ч. назад - 1769 8
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 877 6
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1301 5
Новую почту оштрафовали на 325 млн3 ч. назад - 1450 3
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят6 ч. назад - 1769 8
Кабмин упростил проверку автомобилей в УкраинеВчера, 15:00 - 1674
Новую почту оштрафовали на 325 млн3 ч. назад - 1450 3
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1301 5
Цены на квартиры в разных районах Киева в июнеВчера, 16:00 - 936
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)3 ч. назад - 83
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1403 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 648 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1309
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2395 2