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Нафтогаз отсудил у харьковских «тепловиков» 1,8 млрд грн долга

Нафтогаз отсудил у харьковских «тепловиков» 1,8 млрд грн долга

Восточный апелляционный хозсуд оставил без изменений несколько решений Хозяйственного суда Харьковской области, который частично удовлетворил иски НАК “Нафтогаз Украины” к КП “Харьковские тепловые сети”.

Дела касаются взыскания задолженностей за газ с коммунального предприятия на общую сумму 1,8 млрд грн, пишет Finbalance.

Суд встал на сторону “Нафтогаза” по трем производствам относительно таких долгов:

  • №922/4113/20 – 1,63 млрд грн;
  • №922/29/21 – 142 млн грн;
  • №922/4218/20 – 28 млн грн.

Свои иски “Нафтогаз” объяснил “ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору поставки природного газа”. По данным компании, совокупная задолженность “Харьковских тепловых сетей” перед ней составляет 4,93 млрд грн, из них за 2021 год – 2,14 млрд грн.

В то же время суды отказались взыскать с харьковского предприятия пеню за несвоевременную оплату из-за того, что ответчик находится в “трудном финансовом положении”.

“Существуют объективные обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о том, что подлежащие уплате штрафные санкции чрезмерно большие по сравнению с убытками кредитора. Материалы дела свидетельствуют о тяжелом финансовом состоянии ответчика, вызванном в том числе неплатежами различных категорий потребителей за тепловую энергию, несоответствием тарифов за тепловую энергию для населения фактическим затратам на ее производство”, – сказано в постановлении апелляционного суда по делу №922/4113/20.

По состоянию на 1 января 2021 года объем задолженности перед КП “Харьковские тепловые сети” за потребленную тепловую энергию составил 4 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн – долги населения. Сумма убытков предприятия в сентябре 2020 году достигала 7,9 млрд грн.

По материалам УБР
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