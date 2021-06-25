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За месяц объем торгов на бирже ПФТС подскочил почти на 50%

За месяц объем торгов на бирже ПФТС подскочил почти на 50%

В июне 2021 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 13,3 млрд грн, что составляет 115% от уровня аналогичного периода 2020 года и 149% от уровня мая этого года.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, на «рынке заявок» в прошлом месяце было заключено 13% сделок, на «рынке котировок», включая адресные сделки — 77%, сделок на рынке односторонних аукционов (исключительно первичные размещения акций и корпоративных облигаций) и на рынке РЕПО — по 5% соглашений.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

  • по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 99% (муниципальные облигации — 100%, корпоративные облигации — 100%, государственные облигации — 99%, акции — 10%);
  • по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 36% (муниципальные облигации — 100%, корпоративные облигации — 45%, государственные облигации — 35% и акции — 4%).

В июне 47 участников торгов на ПФТС заключали соглашения с 60 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ — 36, облигации внешнего госзайма — 5, акции — 8, корпоративные облигации — 6, муниципальные облигации — 5). В 1 полугодии 2021 55 участников торгов заключали соглашения с 112 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ — 55, ОВГЗ — 9, акции — 21 корпоративные облигации — 16, муниципальные облигации — 5, ценные бумаги ИСИ — 1, ценные бумаги ИСИ иностранного эмитента — 1, облигации иностранного государства — 1, акции иностранного эмитента — 2, облигации иностранного эмитента — 1).

Наибольший объем торгов в июне был заключен с государственными облигациями — 12,8 млрд грн (151% от уровня мая 2021 года).

Среди 36 выпусков ОВГЗ, с которыми заключались соглашения, 12 выпусков — с датой погашения в 2021 году (3,6 млрд грн), 14 выпусков — с датой погашения в 2022 году (5 млрд грн), 6 выпусков — с датой погашения в 2023 году (2 млрд грн), по одному выпуску — с датами погашения в 2024-м (0,3 млрд грн), 2025-м (0,5 млрд грн), 2026-м (1 млрд грн) и 2027-м (0,2 млрд грн) годах.

Всего в первом полугодии текущего года было заключено 5 тысяч 66 биржевых контрактов на общую сумму 94,1 млрд грн (149% и 180% уровня аналогичного периода 2020 года).

По состоянию на 30 июня 2021 года, к торгам на ПФТС были допущены 54 участника: 28 банков и 26 финансовых компаний. Кроме этого, на торги были допущено 324 выпуска ценных бумаг, из которых 117 выпусков находились в биржевом реестре.

По материалам Дело
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