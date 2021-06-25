0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

День Независимости Украины: сколько будет стоить подготовка

День Независимости Украины: сколько будет стоить подготовка

Украина в этом году будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Такая дата, бесспорно, предполагает масштабное празднование: в Министерстве финансов сообщили, что на это планируют потратить около 5,4 млрд грн. Но в сумму войдут не только расходы на торжества, но и некоторые инфраструктурные проекты.

О важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на кошельки украинцев, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Непосредственно на торжества потратят около 100 млн грн. Как ранее рассказал Президент Владимир Зеленский, праздновать 30-ю годовщину Независимости будут три дня. Планируют провести военный парад в Киеве, в Днепре и в Одессе на море. На стадионе «Олимпийский» в Киеве вечером 24 августа будет праздничный концерт.

Накануне Дня Независимости в Украине будет отмечаться День флага: во всех регионах страны поднимут большие флаги. На это потратят около 170,7 млн грн.

Ко Дню независимости намерены реализовать и некоторые инфраструктурные проекты. На строительство евроколеи «Киев — Львов — Скнилов» хотят потратить 570,2 млн грн, на завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора — 1,3 млрд грн, на завершение строительства нового комплекса больницы «Охматдет» — 1,2 млрд.

Читайте также: Зеленский подписал закон, который разрешает ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro

Кроме того, в этом году, тоже по случаю годовщины Независимости, собираются запустить в космос украинский спутник. Это может стоить 54,8 млн грн.

Интересно, что недавно Верховная Рада приняла изменения в закон «О государственных закупках». Они позволяют не проводить тендерные процедуры при осуществлении закупок ко Дню Независимости. Таким образом, поскольку инфраструктурные проекты связаны с планом празднования, они из-под тендеров выведены.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.