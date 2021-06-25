День Независимости Украины: сколько будет стоить подготовка

Украина в этом году будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Такая дата, бесспорно, предполагает масштабное празднование: в Министерстве финансов сообщили, что на это планируют потратить около 5,4 млрд грн. Но в сумму войдут не только расходы на торжества, но и некоторые инфраструктурные проекты.
О важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на кошельки украинцев, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
Непосредственно на торжества потратят около 100 млн грн. Как ранее рассказал Президент Владимир Зеленский, праздновать 30-ю годовщину Независимости будут три дня. Планируют провести военный парад в Киеве, в Днепре и в Одессе на море. На стадионе «Олимпийский» в Киеве вечером 24 августа будет праздничный концерт.
Накануне Дня Независимости в Украине будет отмечаться День флага: во всех регионах страны поднимут большие флаги. На это потратят около 170,7 млн грн.
Ко Дню независимости намерены реализовать и некоторые инфраструктурные проекты. На строительство евроколеи «Киев — Львов — Скнилов» хотят потратить 570,2 млн грн, на завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора — 1,3 млрд грн, на завершение строительства нового комплекса больницы «Охматдет» — 1,2 млрд.
Читайте также: Зеленский подписал закон, который разрешает ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro
Кроме того, в этом году, тоже по случаю годовщины Независимости, собираются запустить в космос украинский спутник. Это может стоить 54,8 млн грн.
Интересно, что недавно Верховная Рада приняла изменения в закон «О государственных закупках». Они позволяют не проводить тендерные процедуры при осуществлении закупок ко Дню Независимости. Таким образом, поскольку инфраструктурные проекты связаны с планом празднования, они из-под тендеров выведены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый пятый украинец работает неофициально, – замминистра экономикиВчера, 10:45 - 908 12
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долговВчера, 08:00 - 4956 9
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 51259 8
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»Вчера, 11:04 - 1823 7
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2589 4
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 51259 8
Европа переформатирует Шенгенскую зонуВчера, 13:40 - 3994 1
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2589 4
Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в ЕвропуВчера, 12:04 - 1874
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»Вчера, 11:04 - 1823 7
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1366 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 637 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1291
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2368 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2062 10