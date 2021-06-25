День Независимости Украины: сколько будет стоить подготовка

Украина в этом году будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Такая дата, бесспорно, предполагает масштабное празднование: в Министерстве финансов сообщили, что на это планируют потратить около 5,4 млрд грн. Но в сумму войдут не только расходы на торжества, но и некоторые инфраструктурные проекты.

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Непосредственно на торжества потратят около 100 млн грн. Как ранее рассказал Президент Владимир Зеленский, праздновать 30-ю годовщину Независимости будут три дня. Планируют провести военный парад в Киеве, в Днепре и в Одессе на море. На стадионе «Олимпийский» в Киеве вечером 24 августа будет праздничный концерт.

Накануне Дня Независимости в Украине будет отмечаться День флага: во всех регионах страны поднимут большие флаги. На это потратят около 170,7 млн грн.

Ко Дню независимости намерены реализовать и некоторые инфраструктурные проекты. На строительство евроколеи «Киев — Львов — Скнилов» хотят потратить 570,2 млн грн, на завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора — 1,3 млрд грн, на завершение строительства нового комплекса больницы «Охматдет» — 1,2 млрд.

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Кроме того, в этом году, тоже по случаю годовщины Независимости, собираются запустить в космос украинский спутник. Это может стоить 54,8 млн грн.

Интересно, что недавно Верховная Рада приняла изменения в закон «О государственных закупках». Они позволяют не проводить тендерные процедуры при осуществлении закупок ко Дню Независимости. Таким образом, поскольку инфраструктурные проекты связаны с планом празднования, они из-под тендеров выведены.