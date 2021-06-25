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Фонд госимущества на третьем аукционе продал Мышковицкий спиртзавод за 23 миллиона

Фонд госимущества на третьем аукционе продал Мышковицкий спиртзавод за 23 миллиона

На повторном онлайн-аукционе по приватизации имущества Мышковицкого МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт» стоимость выросла до 23 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

«За объект приватизации, находящийся в 15 км от Тернополя, на открытых торгах соревновались 4 участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены — с 7,3 млн грн до 23 млн грн.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет, после чего процесс приватизации Мышковицкого МПД будет считаться официально завершенным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого новый владелец получит, в частности, главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.

Напомним, Фонд госимущества в третий раз выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Мышковицкого места проведения деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт».

28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания «Золотники-Агро», которая предложила 12,8 млн грн. Но компания не провела оплату за актив и результаты аукциона были аннулированы.

В марте Фонд госимущества провел повторный аукцион, по результатам которого в госбюджет должны были поступить 181 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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