Трансформация угольных регионов стартовала

Пилотные проекты Справедливой трансформации угольных регионов проведут в городах Червоноград и Мирноград, кроме того, в правительстве представили приоритетные общины для первого этапа трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что для «зеленого перехода» важным условием является внедрение справедливой трансформации угольных регионов с одновременным созданием новых возможностей для жителей угольных общин и работников угольных предприятий.
По его словам, пилотные проекты планируются в двух шахтерских городах: Червоноград и Мирноград. Но география программы состоит из 5 регионов Украины, или более 60 населенных пунктов, в которых проживает почти миллион человек.
«Трансформация угольных регионов — это не о закрытии шахт. Мы говорим о создании новых производств, развитии социальной сферы, инфраструктуры и переходе к декарбонизированной экономике», — добавил Шмыгаль.
Во время заседания Минрегион также предложил для первого этапа справедливой трансформации приоритетные общины из всех регионов Украины.
Ключевыми критериями для выбора этих общин были уровень зависимости локальных экономик, бюджетов и сферы жилищно-коммунального хозяйства от угольной отрасли, состояние угольной промышленности на этих территориях, готовность общин к проведению мероприятий по справедливому переходу.
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