Volvo Сars планирует разработать операционную систему

Компания Volvo Cars недавно сообщила, что займётся самостоятельной разработкой программного обеспечения для своих автомобилей.
Автопроизводитель объясняет это решение тем, что «привлекательность автомобиля всё больше определяется не традиционными автомобильными характеристиками, а возможностями и функциями, определяемыми программным обеспечением».
Уже следующее поколение полностью электрических автомобилей Volvo, включая первый электрический внедорожник на новой технологической платформе, будет поставляться с операционной системой VolvoCars.OS. Производитель планирует выпускать регулярные беспроводные обновления, которые помогут улучшать автомобили в течение всего срока службы.
В пресс-релизе, посвящённом планам Volvo Cars, сказано, что VolvoCars.OS выступит «зонтичной системой» для электромобилей Volvo. Формируя единую согласованную программную операционную среду, в ней будут объединены различные операционные системы, работающие в автомобиле и в облаке: Android Automotive OS, QNX, AUTOSAR и Linux.
С согласия клиента VolvoCars.OS будет предоставлять разработчикам доступ к имеющимся в автомобиле функциям посредством различных API, начиная с ранее анонсированного Extended Vehicle API. Речь идет, в частности, о получении доступа к данным автомобильных сенсоров и облачным функциям. Как утверждается, это позволит создавать новые сервисы и приложения для автомобилей Volvo.
Кроме того, Volvo Cars централизует все вычислительные ресурсы электромобилей в основной системе, на которой будет работать собственное программное обеспечение компании. Эта основная вычислительная система, которая впервые появится на новой модели Volvo в 2022 году, включает три компьютера. На один будут возложены задачи обработки изображений и искусственного интеллекта, на второй — вычисления общего назначения, на третий — информационно-развлекательные задачи. В разработке примут участие Nvidia и Google.
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