YouTube Music тестирует новую вкладку для лучшего поиска

Если вы ищете песню в текущей версии YouTube Music для Android, она отображает все соответствующие результаты в виде списка. В списке есть несколько разделов, в том числе «Лучшие результаты», «Песни», «Видео», «Альбомы», «Исполнители» и многое другое, а также фильтры поиска вверху, которые помогут вам сузить результаты.

Однако приложение не определяет приоритеты результатов на основе песен, сохраненных в вашей фонотеке. Чтобы решить эту проблему, YouTube Music тестирует новую вкладку библиотеки в поиске, которая отображает результаты из вашей музыкальной библиотеки.

Пользователь Reddit PeepAndCreep первым заметил эту новую функцию и поделился скриншотами. Новая вкладка “библиотека” сужает результаты поиска в зависимости от того, что хранится в вашей фонотеке YouTube Music. К сожалению, эта функция не работает с загруженными песнями и отображает только те песни, альбомы, исполнителей, которые вы воспроизводили в приложении.



Изображение: www.xda-developers.com

Когда вы нажимаете на исполнителя на новой вкладке «Библиотека», YouTube Music перенаправит вас на страницу «В моей библиотеке» этого исполнителя. На странице показаны все песни конкретного исполнителя, которые вы сохранили в своей фонотеке. Однако при нажатии на альбом отображаются все песни в альбомах, даже если у вас не сохранены все треки. Кроме того, в разделе не отображаются официальные плейлисты YouTube Music, плейлисты, созданные другими пользователями, а также общие плейлисты, которые создавали не вы.

Поскольку вкладка «Библиотека» все еще находится на стадии разработки, YouTube Music может ее улучшить до официального выхода. Стоит отметить, что вкладка «Библиотека» доступна на стороне сервера и может не отображаться на вашем телефоне.

Также стоит напомнить, что YоuTube Music ранее тестировал аналогичную функцию, чтобы предоставить пользователям легкий доступ ко всем песням, сохраненным в их библиотеке. Однако, вместо новой вкладки в «Поиске», ранее обнаруженная функция создала список воспроизведения дорожек библиотеки со всеми сохраненными песнями.