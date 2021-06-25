За полгода банки купили у населения $1,25 млрд — НБУ

Украинцы по-прежнему больше продают иностранной валюты, нежели покупают: за 6 месяцев 2021 года чистая покупка банками валюты у физлиц составила $1,25 млрд.
Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
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По словам эксперта, в прошлом месяце банки купили у населения иностранной валюты на сумму $329 млн (чистая покупка), тогда как за 6 месяцев 2021 года показатель составил $1,25 млрд.
Эти данные, по словам Богдана Данилишина, подтверждают расчеты Госстата относительно сокращения сбережений населения в I квартале: в январе-марте расходы украинцев выросли на 15,2%, тогда как доходы – всего на 11,2%.
Что же касается ситуации на межбанке, то, как отмечает глава Совета НБУ, чистое предложение валюты со стороны клиентов банков в начале прошлой недели сменилось чистым спросом в ее конце.
«Учитывая способность банков сбалансировать спрос и предложение иностранной валюты за счет операций с позиции, НБУ преимущественно воздерживался от проведения операций на МВРУ», – пишет Данилишин.
По его словам, сальдо валютных интервенций Нацбанка с начала текущего года составляет $803 500 000, тогда как объем международных резервов достигает $28,3 млрд (88% необходимого уровня по композитным критериям Международного валютного фонда).
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