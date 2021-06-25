Volkswagen начал продавать туристический Caddy PanAmericana (фото)

Volkswagen Caddy PanAmericana в Европе доступен как в пассажирской версии MPV, так и в грузовой – Сargo, однако в обоих случаях только для машин с короткой колесной базой.
От остальных Сaddy версию PanAmericana отличают некрашеные бамперы, молдинги на боковинах, передняя и задняя LED-оптика, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Внутри новая обивка сидений, алюминиевые накладки на педали и кожаный мультируль.
Покупателям предложат машины с бензиновым TSI мощностью 114 л.с. или турбодизель TDI с отдачей 102 или 122 л.с. Переднеприводные машины комплектуются 6-скоростной механической трансмиссией или 7-скоростной автоматической DSG, а версии с полным приводом 4Motion сочетаются только с “механикой”.
Фото: Volkswagen
Caddy PanAmericana имеет дополнительный клиренс, рейлинги на крыше для груза до 100 килограммов, способен буксировать прицепы массой до 1,5 тонны и перевозить груз до 679 кг (до 525 кг для пассажирской версии).
Фото: Volkswagen
PanAmericana доступны 19 электронных систем помощи водителю, пять из которых применяются на модели впервые. Это Travel Assist и Trailer Assist, новый Turn-off Assist как часть Front Assist и вспомогательные системы для изменения полосы движения и выезда с мест парковки.
Бензиновый вариант с “механикой” в Европе стоит почти 32 тысячи евро, а полноприводная версия с самым мощным дизелем будет стоить около 39 тысяч евро.
Фото: Volkswagen
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