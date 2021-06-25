Micron продала свой завод за $1,5 млрд

Американский производитель оперативной и флеш-памяти Micron Technology объявил о продаже завода, расположенного в штате Юта (США). Предприятие покупает компания Texas Instruments.

Об этом пишет DailyComm.

Micron оценивает свою финансовую выгоду от сделки в $ 1,5 млрд. Сюда входят $ 900 млн средств, которые компания напрямую получит от Texas Instruments, а также оборудование и прочие активы фабрики на $ 600 млн, которые будут проданы дополнительно или использованы на других объектах Micron.

Texas Instruments пообещала предложить сотрудникам завода в Юте работу после смены собственника. Для каких целей американская компания купила этот объект, не уточняется, но известно, что он будет перепрофилирован. Если учесть, что до середины 2021 года сохраняется дефицит многих электронных компонентов, дополнительные производственные площади Texas Instruments точно понадобятся.

«Эти инвестиции стали частью нашего долгосрочного планирования производственных мощностей», — заявил генеральный директор Texas Instruments Рич Темплтон, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Предприятие, которое продал Micron, специализируется на изготовлении накопителей на основе инновационной памяти 3D XPoint, которые применяют в дата-центрах и высокопроизводительных компьютерах.

О планах продать эту фабрику Micron объявила в марте 2021 года. Тогда же компания сообщила о намерении прекратить производство памяти 3D XPoint. Micron планирует переключиться на развитие технологии Compute Express Link — открытого протокола высокоскоростных внутрисистемных соединений, разработку которого начала компания Intel.

Эта технология, как пишет издание DigiTimes, обеспечивает высокопроизводительное соединение между вычислениями, памятью и хранилищем, удовлетворяя растущие требования компаний к ресурсам для работы с искусственным интеллектом и инструментами для анализа данных.

В начале 2019 года Micron сообщила о выкупе у Intel совместного предприятия под названием IM Flash Technologies, которое также развивает технологию 3D XPoint. По условиям сделки, Micron должна была заплатить Intel около $ 1,5 млрд, а также взять на себя долговые обязательства Intel по IM Flash на сумму около $ 1 млрд. Полупроводниковая компания IM Flash Technologies основана в начале 2006 года.