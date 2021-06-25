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Xiaomi запатентовала «всесторонний» смартфон с гибким экраном

Xiaomi запатентовала «всесторонний» смартфон с гибким экраном

На сайте китайского регулятора CNIPA засветилась патентная документация, описывающая необычную разработку Xiaomi.

В отличие от уже существующих гибких смартфонов, гаджет использует одну огромную матрицу, одновременно выполняющую роль и основного, и внешнего дисплея.

Согласно представленным схемам, на основе которых дизайнеры LetsGoDigital сделали качественные рендеры, устройство напоминает выпущенный в этом году Mi Mix Fold. Смартфон также складывается экраном внутрь, но вместо двух раздельных дисплеев имеет один цельный, который через боковую грань «перетекает» на наружную часть корпуса.

Одна из рамок внутреннего экрана представляет собой широкую выступающую панель. На ней с обеих сторон расположены объективы камер — основной и фронтальной. На верхнем торце корпуса смартфона разместились кнопка питания и решётка динамика, а на нижнем — разъём USB Type-C и ещё один динамик.


Фото: LetsGoDigital

По слухам, ближе к концу этого года Xiaomi представит свой второй складной смартфон, но станет ли новинкой представленный в патенте гаджет, пока не известно.

По материалам 4PDA
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