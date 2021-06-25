0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Верховной Раде рекомендуют пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал такую рекомендацию в отношении законопроекта №2713-д.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата В Р.

Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей — 10%.

Согласно документу, субъекты хозяйствования должны уплачивать налог на прибыль по общей ставке 18%.

Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Планируется отменить тройную плату за лицензии:

  • на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,
  • на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,
  • за игровой автомат.

При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.

Уточняется, что уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.

Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.

«Комитет рекомендует Верховной Раде принять доработанный законопроект за основу», — указано в сообщении.

Напомним, в начале июня Рада отправила на доработку закон об отмене налогообложения выигрышей в азартных играх, если приз более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.