Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Верховной Раде рекомендуют пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал такую рекомендацию в отношении законопроекта №2713-д.
Об этом сообщает информационное управление
Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей — 10%.
Согласно документу, субъекты хозяйствования должны уплачивать налог на прибыль по общей ставке 18%.
Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Планируется отменить тройную плату за лицензии:
При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.
Уточняется, что уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.
Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.
«Комитет рекомендует Верховной Раде принять доработанный законопроект за основу», — указано в сообщении.
Напомним, в начале июня Рада отправила на доработку закон об отмене налогообложения выигрышей в азартных играх, если приз более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).
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