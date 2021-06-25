Пересмотр налогов для азартных игр и лотерей: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Верховной Раде рекомендуют пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал такую рекомендацию в отношении законопроекта №2713-д.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата В Р .

Закон предлагает установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей — 10%.

Согласно документу, субъекты хозяйствования должны уплачивать налог на прибыль по общей ставке 18%.

Предлагается крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) облагать налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Планируется отменить тройную плату за лицензии:

на деятельность по организации и проведению букмекерской деятельности,

на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,

за игровой автомат.

При этом нулевую ставку налога на доход вводить не будут.

Уточняется, что уже уплаченные тройные платежи будут зачислять организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию.

Вводится обезличенная отчетность для налоговых агентов для устранения проблем с удержанием налога на доходы физлиц с нерезидентов при выплате причитающихся им сумм выигрышей.

«Комитет рекомендует Верховной Раде принять доработанный законопроект за основу», — указано в сообщении.

Напомним, в начале июня Рада отправила на доработку закон об отмене налогообложения выигрышей в азартных играх, если приз более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).