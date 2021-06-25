Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 млн

Производитель табачных изделий Philip Morris International (PMI) заключил соглашение о приобретении разработчика и производителя инновационных фармацевтических продуктов Fertin Pharma. Сумма сделки составляет $820 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Philip Morris.
Покупка фармацевтической компании станет основой для производства новых бездымных продуктов, которые к 2025 году смогут обеспечить до 50% чистых доходов табачной компании.
“PMI стремится использовать возможности в области наук о жизни, инновационные продукты и клинический опыт для расширения своего портфеля за пределы табака и никотина с помощью научно обоснованных продуктов и решений, которые улучшают жизнь людей и оказывают чистое положительное влияние на общество”, – сказано в сообщении компании.
Ожидается, что новая продукция сможет принести Philip Morris около $1 млрд дополнительного дохода. Сделку должны завершить в IV квартале 2021-го.
Добавим, Fertin Pharma – это частная компания, которая является ведущей организацией по разработке и производству жевательных резинок, порошков, разжижаемых таблеток с содержанием никотина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»4 ч. назад - 786 7
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 2386 6
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9970 6
Каждый пятый украинец работает неофициально, – замминистра экономики4 ч. назад - 347 5
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд6 ч. назад - 1078 4
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9970 6
Последние три месяца коллекторы действуют по принципу «выбить всё со всех» — экспертВчера, 20:26 - 5552 2
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов7 ч. назад - 2176 2
Энергетический гигант Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине7 ч. назад - 1302 2
Самый большой в мире пенсионный фонд зафиксировал «историческую» прибыльВчера, 14:17 - 1275
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1297 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 617 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1249
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2288 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2011 10