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Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 млн

Philip Morris купит инновационную фармкомпанию за $820 млн

Производитель табачных изделий Philip Morris International (PMI) заключил соглашение о приобретении разработчика и производителя инновационных фармацевтических продуктов Fertin Pharma. Сумма сделки составляет $820 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Philip Morris.

Покупка фармацевтической компании станет основой для производства новых бездымных продуктов, которые к 2025 году смогут обеспечить до 50% чистых доходов табачной компании.

PMI стремится использовать возможности в области наук о жизни, инновационные продукты и клинический опыт для расширения своего портфеля за пределы табака и никотина с помощью научно обоснованных продуктов и решений, которые улучшают жизнь людей и оказывают чистое положительное влияние на общество”, – сказано в сообщении компании.

Ожидается, что новая продукция сможет принести Philip Morris около $1 млрд дополнительного дохода. Сделку должны завершить в IV квартале 2021-го.

Добавим, Fertin Pharma – это частная компания, которая является ведущей организацией по разработке и производству жевательных резинок, порошков, разжижаемых таблеток с содержанием никотина.

По материалам УБР
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