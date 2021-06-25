Межбанк: курс доллара продолжил снижение

Во вторник, 6 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25−27,27 гривен.
На таком уровне доллар продержался до 10.10, после чего подешевел на 1 копейку до 27,24−27,26 гривен за один доллар.
Далее доллар продолжил свое понижение и в 10.40 подошел к отметке 27,23−27,25 UAH/USD. Через 10 минут доллар подешевел до 27,22−27,24 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,30 / 27,32
евро – 32,38 / 32,40
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2299 13
В Минэнергетики придумали, чем загрузить ГТС после реконструкции энергетического сектора УкраиныВчера, 13:20 - 1370 10
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9538 6
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 2031 5
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд3 ч. назад - 652 4
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9538 6
Последние три месяца коллекторы действуют по принципу «выбить всё со всех» — экспертВчера, 20:26 - 5086 2
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2299 13
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 2031 5
Карта в Bitcoin, e-sim, торговля ценными бумагами: monobank готовит новые услугиВчера, 13:00 - 1803 3
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1282 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 615 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1243
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2276 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2001 10