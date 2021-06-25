Межбанк: курс доллара продолжил снижение

Во вторник, 6 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25−27,27 гривен.

На таком уровне доллар продержался до 10.10, после чего подешевел на 1 копейку до 27,24−27,26 гривен за один доллар.

Далее доллар продолжил свое понижение и в 10.40 подошел к отметке 27,23−27,25 UAH/USD. Через 10 минут доллар подешевел до 27,22−27,24 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,30 / 27,32

евро – 32,38 / 32,40

Курсы валют на Межбанке

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