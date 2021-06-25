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Долговой пакет Львовского автобусного завода продали за 170 млн грн

Долговой пакет Львовского автобусного завода продали за 170 млн грн

“Укрэксимбанк” на аукционе продал долговой пакет Львовского автобусного завода (ЛАЗ). Среди шести участников аукциона наибольшую сумму предложило ООО «Капитал Финанс» – 170 млн грн. При этом стартовая цена составляла 76 млн грн.

Об этом говорится на платформе «Прозорро.Продажи”.

По данным Youcontrol, ООО «Капитал Финанс» зарегистрировано в Киеве. Конечным бенефициарным владельцем является львовянин Максим Чухен из Рудного.

Городской голова Львова Андрей Садовой во время брифинга отметил, что территория ЛАЗа станет площадкой для производства инновационной техники.

«Эта территория только для производства, и она принадлежит общине города. Ни о какой жилой застройке речи идти не может. Украина нуждается ориентировочно в 30 000 единицах общественного транспорта, а если говорить об электричестве, то это и вовсе речь идет о сотнях тысяч», – сообщил он.

Бывший глава управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис на своей странице в Фейсбуке отметил, что заявление городского головы о возобновлении производства «не имеет под собой никаких оснований».

«Санитарные зоны к уже построенному жилью, градостроительные условия и ограничения, которое выдал исполнительный комитет, не позволят вести там производственную деятельность. Кроме того, производственные процессы требуют масштабных логистических процессов, связанных с доставкой работников, обслуживанием работников на производстве, гигантскими грузовыми поставками и отгрузками готовой продукции», – добавляет Матис.

По материалам Mind
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