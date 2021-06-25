Аэропорт Сиднея хотят купить за $17 млрд

Группа инвесторов подала заявку на покупку аэропорта Сиднея, самого загруженного в Австралии, почти за $17 млрд.
Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Консорциум, в который входят управляющие австралийскими пенсионными фондами IFM Investors и QSuper, а также базирующаяся в Нью-Йорке компания Global Infrastructure Partners, предложил купить аэропорт по цене $6,2 за акцию. Они торгуются на Австралийской фондовой бирже.
Аэропорт Сиднея является одним из немногих крупных аэропортов в мире, акции которого можно купить на бирже. После появления информации о возможной сделке они выросли более чем на 30%.
По словам провайдера данных Dealogic, сделка будет крупнейшим поглощением в истории Австралии.
Инвесторы считают, что сейчас хорошее время для покупки аэропорта, поскольку стоимость его акций выглядит низкой.
Границы Австралии по-прежнему в значительной степени закрыты для посетителей. Эксперты в области здравоохранения считают, что эта политика ограничила распространение Covid-19 в стране. Объем международного трафика аэропорта на 90% ниже, чем до пандемии.
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