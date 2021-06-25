Антимонопольщики изучают возможный сговор на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет начал расследование о наличии или отсутствии в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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Расследование инициировали из-за существенных колебаний объемов купли-продажи на оптовом рынке электрической энергии в последние несколько дней, в частности на рынке «на сутки вперед», причиной которых является уменьшение закупки ресурса на РСВ отдельными участниками на фоне роста объемов закупки на рынке двусторонних договоров.

Это, в свою очередь, привело к резкому — на треть — снижению цены в первые дни июля, отмечается в сообщении.

«По мнению специалистов АМКУ, к этим последствиям могло привести синхронное поведение некоторых участников рынка электроэнергии», — отметили в комитете, добавив, что подобные действия происходят периодически, а значит могут быть умышленными.

Как отметили в АМКУ, синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению или росту цены на РСВ из-за уменьшения или увеличения спроса, а следствием этого является изменение структуры рынка, в том числе уровня конкуренции.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решение, что должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.

Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-ч.