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«Кузница на Рыбальском» возобновила строительство катеров для ВСУ

«Кузница на Рыбальском» возобновила строительство катеров для ВСУ

«Кузница на Рыбальском» возобновила строительство катеров для ВМС Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Милитарный портал.

«Речь идет о восьмом корпусе малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) проекта 58 155 и третьем десантно-штурмовом катере проекта 58 503 шифр „Кентавр-ЛК“», — говорится в сообщении.

На заводе намерены до конца этого года спустить на воду оба катера.

«В конце прошлого года все работы по катерам были приостановлены, для будущего МБАК сформировали корпус, но работы по сборке не проводились, а корпуса „Кентавр-ЛК“ фактически не существовало и сварочные работы не велись», — добавляет издание.

Отмечается, что два десантно-штурмовых катера проекта 58 503 типа «Кентавр-ЛК» заложены 28 декабря 2016 года и спущены на воду 14 сентября 2018-го года, но после трех лет все еще находятся на испытаниях и доводке.

Напомним, Государственное бюро расследований 2 июля сообщило о подозрениях бывшим должностным лицам Минобороны и «Кузницы на Рыбальском» относительно заключенного контракта на поставку Вооруженным силам трех военных катеров низкого качества.

По материалам Економічна Правда
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