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Lamborghini представила электрический самокат (фото, видео)

Lamborghini представила электрический самокат (фото, видео)

Один из самых известных производителей суперспортивных автомобилей вступил в игру по электрической мобильности совместно с компанией MT Distribution. Новинка получила название Lamborghini AL1.

Рама AL1 изготовлена из магниевого сплава, он легкий, прочный и обещает стать “следующим алюминием” для автомобильной отрасли. Вместе с аккумулятором, двигателем и всем остальным самокат весит 13 килограммов.

Электромотор AL1 размещен в переднем колесе. Силовая установка предусматривает три разных режима езды, но максимальная скорость в лучшем случае будет 25 км/ч. Хорошая новость – максимальная скорость ограничена электроникой. В любом случае, 12-градусные холмы для переднемоторного скутера не будут проблемой.


Фото: Autoevolution

Питание всего, включая светодиодные фонари, обеспечивает аккумулятор мощностью 280,8 Вт*ч (7,8 А*ч). Батарея обеспечивает пробег около 30 километров на одном заряде, однако на этот диапазон влияет несколько факторов: вес райдера, дорожные условия, внешняя температура и т.д. Скутер оснащен дисплеем, который поможет быть в курсе запаса хода.


Фото: Autoevolution

Одна из важных особенностей AL1 заключается в его колесах. Твердые диски с 8-дюймовыми шинами требуют замены покрышек.

Самокат снабжен двойной тормозной системой. Электронный тормоз и классический механический тормоз должны обеспечивать возможность достаточно быстрой остановки.

Lamborghini AL1 стоит 500 евро.

По материалам Телеканал 24
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