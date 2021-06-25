Huawei запатентовала складной смартфон с выемкой для многомодульной камеры

Китайская компания Huawei запатентовала очередной смартфон в формате книжки, оборудованный гибким дисплеем. Устройство выделяется необычным исполнением многомодульной камеры.
Схематичные изображения аппарата, как сообщает ресурс 91mobiles, опубликованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Для смартфона предусмотрено наличие большого гибкого экрана, который складывается наружу. В раскрытом состоянии устройство сможет функционировать в режиме небольшого планшета.
Изображение: 91mobiles
В тыльной части расположится камера, содержащая четыре компонента. Соответствующий модуль будет значительно выступать по отношению к остальной части корпуса.
Для того чтобы уменьшить толщину аппарата в сложенном виде, Huawei предлагает использовать выемку напротив камеры на второй половинке корпуса. Таким образом, при складывании выступающий модуль будет прятаться в этом углублении.
Отмечается также, что камера может иметь разную конфигурацию — с элементами, встроенными в ряд по вертикали, или организованными в виде матрицы 2 × 2.
Изображение: 91mobiles
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