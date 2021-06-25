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Госпредприятия «помогали» захватить леса Киевщины стоимостью более 100 млн грн

Госпредприятия «помогали» захватить леса Киевщины стоимостью более 100 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной приватизации государственных земель в Киевской области.

Злоумышленники пытались вывести из госсобственности 50 га лесного фонда в Вышгородском районе ориентировочной стоимостью свыше 100 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

«Организаторы „схемы“ привлекли к ней должностных лиц сразу трех государственных учреждений: Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА, Вишедубечанского лесного хозяйства. Должностные лица действовали за незаконное денежное вознаграждение и выполняли преступные указания организаторов „схемы“», — говорится в сообщении.


Фото: ГБР

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по местам преступной деятельности фигурантов. Изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам «схемы».


Фото: ГБР

По материалам Газета по-Украински
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