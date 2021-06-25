«Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину

Российский «Газпром» не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину на годовых аукционах. Аукционы прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.
Об этом сообщает Интерфакс.
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«Оператор газотранспортной системы Украины» выставлял для годового бронирования дополнительные «твердые» мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м в год — это 109 млн куб. м в сутки).
В то же время, польский Gas System выставил мощности газопровода «Ямал-Европа» в 79 млн куб. м в сутки.
«Изначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в сутки, но затем предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки. „Газпром“ не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах», — говорится в сообщении.
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