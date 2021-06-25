Укртранснафте дали разрешение на пользование «трубой Медведчука»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала АО «Укртранснафта» лицензию на транспортировку нефтепродуктов по части трубопровода «Самара — Западное направление».
Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ в понедельник.
Таким образом, «Укртранснафта» получила право транспортировать нефтепродукты по магистральному трубопроводу на территории Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.
В то же время НКРЭКУ приостановило действие аналогичной лицензии ООО «Прикарпатзападтранс», которое ранее использовало трубопровод.
Напомним, 30 июня АО «Укртранснафта» подписало с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» сроком на 5 лет. Компания обязалась в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом.
СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ касательно финансирования терроризма.
По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.
21 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод «Прикарпатзападтранс», введя в действие решение СНБО от 19 февраля.
23 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода.
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